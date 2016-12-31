31 Aralık 2016 09:30

Menajeri Erdem Konyar Rusya'dan Çin'e kadar her kapıyı çalıyor. Kimse Nijeryalı oyuncuyu istemiyor. İşte son durum:

İngiltere: West Ham'da beklentileri karşılayamadığı için Premier Lig'de şansı yok.

Rusya: Spartak Moskova'da oynarken çıkardığı olaylar yüzünden dört kez ev değiştirmek zorunda kaldığı için Rusya'da kötü bir şöhreti var.

Arap camiası: Al Ain'de oynarken, BAE Ligi'ni küçümsediği için çok iyi oynamasına rağmen takımdan gönderildi. BAE,

Katar ve Suudi Arabistan hiçbir takım Emenike'ye sıcak bakmıyor.

Çin: Dubai'de yaptıkları Emenike'nin sadece Arap camiasında değil tüm Asya futbolundaki adını olumsuza çıkardı.