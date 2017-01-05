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Elazığspor'a, Boşnak orta saha oyuncusu

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Adlin Cajic ile ön protokol imzaladı.


05 Ocak 2017 11:53


TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Adlin Cajic ile ön protokol imzaladı.

FIFA'dan gelen transfer yasağının bitmesiyle birlikte, transfer tahtasını açtırma girişimlerinde bulunan Elazığspor yöneticileri bir taraftan da transfer çalışması yapıyor. Transfer çalışmaları kapsamında teknik heyetin de raporuyla Çek Cumhuriyeti Süper Ligi ekiplerinden Dukla Prag'ın Boşnak orta saha oyuncusu Aldin Cajic'le bağlantıya geçildi ve görüşmeler olumlu sonuçlandı. Elazığspor ile transfer tahtası açılana kadar ön sözleşme imzalayan Cajic'in, Antalya'da kampa katılarak çalışmalara başladığı öğrenildi.

Cajic kimdir?

11 Eylül 1992'de Bosna Hersek'in Konjic kasabasında dünyaya gelen Cajic, futbola ülkesinin FK Radnik Hadzici takımında başladıktan sonra Sparta Prag altyapısına transfer oldu. 2010-2011 sezonu başında bir başka Çek ekibi Teplice'yle anlaşan Cajic, dört yıl burada forma giydi. 2014-2015 sezonu başlarken şu anki kulübü Dukla Prag'ın yolunu tutan başarılı orta saha oyuncusu, kısa sürede kendini ispatladı ve 11'in vazgeçilmezlerinden oldu.

Kaynak: İHA

Etiket: elazığspor



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