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Elazığspor - Galatasaray | CANLI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak.


17 Ocak 2017 18:32

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında bugün deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşılaşacak.

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele ATV'den yayınlanacak. Karşılaşma fotospor.com'dan canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, grupta şu ana kadar oynadığı maçlardan bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, grupta 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Çıktığı 4 maçın üçünü kaybeden ve birinde berabere kalan Elazığspor ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

İlk 11'ler

Galatasaray: Cenk, Sabri, Ahmet Çalık, Carole, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Yasin, Podolski, Eren Derdiyok.

Yedekler: Batuhan Şen, Sneijder, Rodrigues, Berk, Kerem, Soner, Birhan.

Kaynak: Fotospor

Etiket: galatasaray, elazığspor


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