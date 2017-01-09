El İttifak - Galatasaray maçında skandal yayın

09 Ocak 2017 22:02

Galatasaray, ikinci devre öncesinde Suudi Arabistan'ın El İttifak takımı ile bir hazırlık maçı oynadı.

Karşılaşmayı yayınlayan Suudi Arabistan rejisi, bir skandala imza attı. Galatasaray'ın eski logosu kullanıldı.

Maç yayınını ellerine yüzlerine bulaştırdılar

Suudi Arabistan rejisinden kaynaklanan hatada Sarı-Kırmızılı ekibin 3 yıldızlı logosuna yer verildi. Öte yandan reji, sadece bu skandala imza atmakla kalmadı, 90 dakika boyunca maç yayının adeta eline yüzüne bulaştırdı.

Galatasaray'ın eski logosunun kullanılması sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların da tepkisini çekti. TRT ekranlarında karşılaşmayı anlatan spiker Yalçın Çetin, bu nedenle sık sık hatanın Suudi Arabistan rejisinden kaynaklandığını tekrar etmek zorunda kaldı.