El İttifak - Galatasaray maçı hangi kanalda?

08 Ocak 2017 17:30

Galatasaray devre arası kampında ilk hazırlık maçını Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile yapacak. Mücadele Suudi Arabistan'da oynanacak.

Dammam kentinde 1945 yılında üç kulübün bir araya gelmesiyle kurulan El İttifak, 1984 yılında Arap kulüplerinin katıldığı turnuvada şampiyonluğa ulaşarak uluslararası arenada ülkesine kupa kazandıran ilk ekip olarak Suudi Arabistan futbol tarihinde ayrı bir konuma sahip. El İttifak, daha önce iki şampiyonluk yaşadığı Suudi Arabistan Profesyonel Ligi’nde bu sezon oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

El İttifak - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dammam kentindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörlüğünü İspanyol Juan Carlos Garrido yapıyor.

Galatasaray son antremanını yaptı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, kampın son antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde çalışan sarı-kırmızılıların antrenmanı düz koşu ile başladı. Isınma hareketlerinden sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı.

Wesley Sneijder, salonda çalışmalarını sürdürürken, Lukas Podolski yaklaşık 1 ay sonra takımla ilk kez çalıştı. Sinan Gümüş ise düz koşu yaptı. Tolga Ciğerci, Cavanda, Eray İşcan ve Cenk Gönen program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Bu antrenmanla birlikte Antalya kampını tamamlayan Galatasaray,pazar günü 14.30'da Suudi Arabistan'a uçtu. Sarı-kırmızılılar burada El-İttifak takımıyla karşılaşacak. Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadele, 9 ocak pazartesi TSİ 19.00’da başlayacak.

Suudi Arabistan'da Galatasaray heyecanı

Antalya'daki hazırlıkların ardından Damman kentine gidecek sarı-kırmızılılar, 35 bin kişilik Prens Mohammed bin Fahd Stadı'nda, ligde altıncı sırada yer alan rakibiyle karşı karşıya gelecek.



Sokaklar maç afişleriyle dolu



Damman'da karşılaşma için yoğun hazırlıklar gerçekleştirildi. Bir çok önemli yıldıza sahip Galatasaray'ın kente gelmesi büyük heyecan yaratırken, bu coşku şehrin hemen her noktasına yansıdı. Kentin sokaklarındaki bilboardlar maç afişleriyle doldu, belli noktalarda broşürler dağıtıldı ve futbolseverler karşılaşmayı izlemek üzere stadyuma davet edildi.



Biletlere indirim, medyada haberler



El Ittifak-Galatasaray maçında stadın dolması için Arap ekibinin çalışmaları bununla da sınırlı kalmadı. Kulüp Başkanı Khalid Al Dabal, bu çerçevede biletleri yüzde 50 ucuzlattıklarını belirtti. Damman kentine Galatasaray gibi uluslararası ölçekte önemli bir takımın uzun zamandır gelmediğini belirten başkan, bu yüzden bu mücadelenin kendileri için çok önemli olduğunu, medya üzerinden de geniş bir bilgilendirme yapıldığını söyledi.



Federasyon yetkilileri de gelecek



El İttifak Başkanı Khalid Al Dabal, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkililerini bu önemli buluşma için stada davet ettiklerini söyledi. Hem federasyon başkanı hem yönetim kurulu üyelerinin davet olumlu yanıt verdikleri ve maça gelmelerinin beklendiğini iletti.



'20 yıllık bekleyiş bitiyor'



Khalid Al Dabal, "Galatasaray çok köklü bir kulüp ve Türkiye'nin en iyilerinden. Bu organizasyondan hem teknik hem ticari beklentilerimiz var. Sahadaki mücadelenin dışında, stat dışında da etkinlikler yapacağız. 20 yıldır bu düzeyde büyük bir uluslararası bir ekip kentimize gelmemişti" dedi.



'Galatasaray büyük takım'



El İttifak Teknik Direktörü Juan Carlos Garrido da Galatasaray maçını değerlendirdi. İspanyol teknik adam, "Bu maç bizim için çok önemli bir maç. Avrupa kupalarında ve kendi liginde önemli başarılara imza atmış büyük bir ekiple karşı karşıya geleceğimiz için çok mutluyuz. Takım için önemli bir sınav olacak" şeklinde konuştu.