10 Ocak 2017, Salı
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Ekstra harcamalar geri istendi

Spor Genel Müdürlüğü müfettişlerinin Türkiye Boks Federasyonu başkanlığının 01.01.2010 ve 31.12.2012 yılları arasındaki işlem ve faaliyetlerinin denetimi sonunda teftiş kurulunun hazırlamış olduğu raporda, federasyonda görevli bir çok kişinin harcırah dışı yapmış olduğu harcamalar geri istendi. Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç ise; 'Devletin verdiği harcırah dışında kimse harcama yapamaz" dedi.


10 Ocak 2017 13:47

Hazırlanan rapor doğrultusunda ortaya çıkan tabloda Federasyon başkanı Eyüp Gözgeç'in de aralarında olduğu, personel, antrenör ve yöneticilerden harcırah dışında yapmış oldukları harcamaların geri ödenmesi istendi. Federasyon avukatı tarafından tüm boçlulara tebligat gönderildi. Harcırah dışındaki ekstraların ödenmemesi ve devletin bu paraları geri istemesini değerlendiren Türkiye Boks Federasyonu başkanı Eyüp Gözgeç; "Kanun gereği harcırah dışındaki ekstraların geri ödenmesi istendi. Ben de federasyon başkanı olarak kanunu uyguluyorum. Miktarın kaç lira olduğunun bir önemi yok. Bir kuruş da olsa herkes devlete olan borcunu geri ödeyecek. 30 kuruştan tutun da, 3 bin ve 8 bin lira ekstra borcu olan personellerimiz var. Herkes bu borçlarını ödeyecek. Benim bile 12 bin TL civarında borcum çıktı ve ben de ödedim. Bazı personellerimiz bizden ayrıldı. Ancak, onlara çıkan borçları dahi ben ededim. Mesela, Bahram Muzaffer'in 50.53 TL. Naim Karataş'ın 93.36 TL. Abdülkadir Ünsal arkadaşımızın 104.14 TL. Daha birçok arkadaşımız var ve herkes bu paraları geri ödeyecek' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA


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