17 Ocak 2017, Salı
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Ekici'ye şok cevap! 'Ofspor da bayılmadı sana'

Trabzonspor'da süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'ye, Ofspor Başkanı Olcay Saral'dan da tepki geldi.


17 Ocak 2017 14:25

Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe üçgeninde büyük bir transfer krizine neden olan ve son olarak süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Başkan Muharrem Usta'nın Beşiktaş'a satmak istediği yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye transferi konusunda ısrarcı olunca süresiz kadro dışı kalmıştı.

Mehmet'in, "Ya şimdi Trabzonspor'a para kazandırarak Fenerbahçe'ye transfer olurum ya da sezon sonuna kadar bekler, bedelsiz giderim" resti sonrası Trabzonspor yönetimi sert bir tavır takınmıştı. Ekici'nin Trabzon yönetimi ile yaptığı son görüşmede, "Ofspor'a bile giderim, Beşiktaş'a gitmem" dediği de iddia edilmişti.

 

TWİTTER'DAN YAZDI
Bu iddianın kamuoyuna yansımasının ardından TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ofspor cephesi de polemiklere dahil oldu! Ofspor Başkanı Olcay Saral, kendisine ait twitter hesabından Mehmet Ekici'yi hedef alarak, "Ofspor da bayılmadı sana!" şeklinde mesaj atarak, tepkisini gösterdi.

Bilindiği üzere Mehmet Ekici Trabzonspor yönetiminin aldığı "kadro dışı" kararı sonrası, dün akşamdan itibaren tek başına idman yapmaya başladı.


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