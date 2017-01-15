Ekici'nin avukatının sürpriz teklifi: İmza attırın!

15 Ocak 2017 11:38

Mehmet Ekici transferinde Fenerbahçe ikinci safhaya geçti... babası Hacı Ekici ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkaramayan sarı-lacivertli yönetim, gurbetçi oyuncunun Alman avukatı Prof. Dr. Tobias Huep'u İstanbul'a davet etti.

Fenerbahçe'de forma giymek istediğini söyleyen Ekici'nin Trabzonspor'dan ayrılma süreci ile ilgili nasıl işlemler yapılabileceği sorgulandı. Spor hukuku konusunda uzman olan Huep, TFF'nin uygulaması gereği Ekici ile görüşme ve imzanın sezon sonuna kadar yapılamamasının FIFA taakümlerinin dışında olduğunu söyledi. Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Daha önce Beşiktaş'ın Cenk Tosun'a imza attırdığı gibi Ekici'ye imza attırıp, Trabzonspor'u bonservisini verme konusunda zorlama fikri gündeme geldi.