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Ekici'den Nazifoğlu'na: İlk tercihim her zaman Galatasaray'dı

Transferde en fazla konuşulan isim olan Mehmet Ekici için sürpriz gelişmeler yaşanıyor...


17 Ocak 2017 00:48

Transferde en fazla konuşulan isim olan Mehmet Ekici için sürpriz gelişmeler yaşanıyor... Başkan Muharrem Usta'ya ''İstanbul'da oynamak istiyorum'' dedikten sonra ilk devreye giren takım olan Galatasaray yeniden devrede.

İlk dönemde Levent Nazifoğlu, Başkan Usta'ya Ekici için Chedjou'yu önermiş fakat teklif reddedilmişti. Gelinen süreçte Ekici'nin Beşiktaş'a forma bulamayacağı için gitmeyi reddetmesi, Fenerbahçe'nin ise 2 milyon Euro'luk teklifine olumsuz cevap verilmesinden sonra sürpriz bir gelişme yaşandı.

Levent Nazifoğlu, İstanbul'da Başkan Usta ile görüşen Mehmet Ekici’nin babası Hacı Ekici ile bir araya geldi. Bu görüşmede Hacı Ekici’ye oğlunun Galatasaray'da forma giyme konusundaki düşüncelerini sordu. Hacı Ekici, ''oğlumun ilk tercihi her zaman Galatasaray'dı'' demesi Galatasaray’ı harekete geçirdi.

Sarı-kırmızılıların Aurelien Chedjou'yu bonservisi, Sinan Gümüş'ü ise kiralık olarak vererek Ekici transferini sonlandırmak istediği gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Fotospor

Etiket: mehmet ekici, galatasaray


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