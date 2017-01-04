Egemen Korkmaz resmen Başakşehir'de

04 Ocak 2017 12:10

Süper Lig'de daha önce Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen 34 yaşındaki Egemen Korkmaz, Medipol Başakşehir ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Başakşehir formasıyla ilk pozunu veren Egemen turuncu beyazlı takımdan sezon sonuna kadar 600 bin lira alacak. Korkmaz, FC Wil'de 1.5 sezon oynadı ve 35 resmi karşılaşmada forma giydi. Korkmaz, bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

Abdullah Avcı yönetiminde ilk yarıda başarılı bir grafik çizen Medipol Başakşehir, geride kalan 16 hafta sonunda 36 puan toplamayı başarmıştı.