10 Ocak 2017, Salı
> Trabzonspor > ''Eduardo ile anlaşma tamam''

''Eduardo ile anlaşma tamam''

Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk ile yollarını Ocak ayının başında ayıran Eduardo ile anlaştığı iddia edildi.


10 Ocak 2017 00:49

Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk ile yollarını Ocak ayının başında ayıran Eduardo ile anlaştığı iddia edildi.

Hırvat Vijesti, Trabzonspor'un 33 yaşındaki golcü oyuncu Eduardo ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.

Eduardo kimdir?

33 yaşındaki Eduardo Dinamo Zagreb altyapısında yetişti. 2007 yılında Arsenal'e transfer oldu. İlk yıllarında gelecek adına büyük umutlar veren Eduardo'nun kariyeri yaşadığı sakatlık sonrası beklentilerin altında kaldı. 2010 yılında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Flamengo'da kiralık olarak oynadı.

Eduardo kariyerinde 315 maça çıkarken, 126 gol atıp, 49 asist gerçekleştirdi.

Sol ayaklı forvet olan Eduardo'nun bonservisi elinde bulunuyor.

Kaynak: Vijesti

Etiket: eduardo, trabzonspor


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Aziz Yıldırım transfer için sözü aldı

Aziz Yıldırım transfer için sözü aldı

Jeremain Lens: ''Ailem İstanbul'u gördü ve...''

Jeremain Lens: ''Ailem İstanbul'u gördü ve...''

Lukas Podolski için ''müjde'' gibi açıklama

Lukas Podolski için ''müjde'' gibi açıklama

Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler

Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler


Simone Zaza'nın babası İstanbul'a geliyor
Podolski giderse, Huntelaar gelecek
''Senden futbolcu olmaz''
Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
Mehmet Ekici olmazsa, Ndiaye gelecek
Ricardo Quaresma'nın yerine Nani

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler


EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Ekici olmazsa, Ndiaye gelecek Mehmet Ekici olmazsa, Ndiaye gelecek - Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Mehmet Ekici...
Ricardo Quaresma'nın yerine Nani Ricardo Quaresma'nın yerine Nani - Beşiktaş'ın Ricardo Quaresma'nın yerine bu sezon Valencia...
''Senden futbolcu olmaz'' ''Senden futbolcu olmaz'' - Galatasaray'ın yeni transferi Garry Mendes Rodrigues'in i...
Simone Zaza'nın babası İstanbul'a geliyor Simone Zaza'nın babası İstanbul'a geliyor - Beşiktaş'ta yeni forvet konusunda sürpriz gelişmeler yaşa...
Podolski giderse, Huntelaar gelecek Podolski giderse, Huntelaar gelecek - Lukas Podolski'yi Çin'e satmayı planlayan Galatasaray'ın ...
''Eduardo ile anlaşma tamam'' ''Eduardo ile anlaşma tamam'' - Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk ile yollarını Ocak ayının...
Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler - Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray, Çağlar Söyünc...
Hugo Rodallega'da rakamlar belli oldu Hugo Rodallega'da rakamlar belli oldu - Trabzonspor, yeni golcü konusunda Hugo Rodallega isminde ...
Lukas Podolski için ''müjde'' gibi açıklama Lukas Podolski için ''müjde'' gibi açıklama - Pekin Guoan takımının basın sorumlusu yapılacak transferl...
Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler - Avrupa macerasını tamamlayıp Brezilya'ya dönen Felipe Mel...