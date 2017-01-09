''Eduardo ile anlaşma tamam''

10 Ocak 2017 00:49

Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk ile yollarını Ocak ayının başında ayıran Eduardo ile anlaştığı iddia edildi.

Hırvat Vijesti, Trabzonspor'un 33 yaşındaki golcü oyuncu Eduardo ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.

Eduardo kimdir?

33 yaşındaki Eduardo Dinamo Zagreb altyapısında yetişti. 2007 yılında Arsenal'e transfer oldu. İlk yıllarında gelecek adına büyük umutlar veren Eduardo'nun kariyeri yaşadığı sakatlık sonrası beklentilerin altında kaldı. 2010 yılında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Flamengo'da kiralık olarak oynadı.

Eduardo kariyerinde 315 maça çıkarken, 126 gol atıp, 49 asist gerçekleştirdi.

Sol ayaklı forvet olan Eduardo'nun bonservisi elinde bulunuyor.