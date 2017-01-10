Eduard Sobol Beşiktaş’ta

10 Ocak 2017 12:34

Siyah beyazlılar, Adriano'nun alternatifi olarak Zorya'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan 21 yaşındaki futbolcuyu, 6 aylığına renklerine bağladı.

Sobol'a yarım sezon için 300 bin Euro verecek olan Beşiktaş'ın kulübüne ise herhangi bir ödeme yapmayacağı bildirildi. 21 yaşında olmasına rağmen 5 farklı takımda görev yapan Sobol, kiralık oynadığı Zorya'da bu sezon 18 resmi maça çıktı. Aynı zamanda Ukrayna Milli Takımı'nın formasını giyen oyuncu, 2015-2016 sezonunda da Metalist formasıyla 21 maçta görev yapmıştı. Sobol, kariyeri boyunca 84 resmi maç oynadı, 19 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü. (Hürriyet)