EA7 Olimpia Milano - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

18 Ocak 2017 11:42

THY Euroleague’in 18. haftasında 19 ocak Perşembe deplasmanda İtalya ekibi EA7 Olimpia Milano mücadele edecek olan Galatasaray Odeabank'da hedef deplasmanda ilk galibiyetini almak.

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 18. haftasında İtalya deplasmanında 19 Ocak Perşembe TSİ 22.15’te EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecek.

EA7 Olimpia Milano - Galatasaray maçı canlı olarak BeinSports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde geride kalan 17 haftada sarı-kırmızılılar; 5 galibiyet, 12 mağlubiyetle 15. sırada yer alırken, Milano ise 4 galibiyet, 13 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.

Aslanda tek hedef galibiyet

Euroleague’de 4 maçlık mağlubiyet serisini geçtiğimiz hafta Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynadığı Zalgiris Kaunas maçı ile sona erdiren Galatasaray, İtalya’dan zafer ile dönmek istiyor. Ligin ilk devresinde İstanbul’da oynanan maçtan 83-80 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, Milano’yu mağlup ederek, üst sıra tırmanma peşinde.

Galatasaray, deplasmanda ilk peşinde

Bu sezon Euroleague’de 8. deplasman maçına çıkacak Galatasaray, daha önce oynadığı 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde aldığı 5 galibiyeti de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynadığı karşılaşmalardan alan sarı-kırmızılılar; Maccabi FOX Tel Aviv, Real Madrid, Zalgiris Kaunas, Baskonia, Panathinaikos Superfoods, UNICS Kazan ve Anadolu Efes deplasmanlarından mağlup ayrıldı.

İstatistiklerle iki takım

Galatasaray, Euroleague'de 78.1 sayı, 32.0 ribaund ve 18.8 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, EA7 Olimpia Milano ise 80.5 sayı, 33.2 ribaund ve 17.4 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-kırmızılıları 11.2 sayı ortalamasıyla oynayan milli oyuncu Sinan Güler sırtlarken, İtalyan ekibinde ise Rakim Sanders 14.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.