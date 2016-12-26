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Dursun Özbek'ten taraftarı üzecek transfer açıklaması

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, çok önemli açıklamalarda bulundu.


26 Aralık 2016 00:26


Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Telegol programına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray başkanı proje konusunda sarı-kırmızılı taraftarları mutlu edecek sözler sarfederken, Muslera ve Sneijder konusunda taraftarları üzecek açıklamalar yaptı.

Dursun Özbek'in açıklamalarının satır başları:

Riva ve Florya'dan 500 milyon Dolar beklentim var.

Kulübe para vermeyeceksem neden başkan oldum? Kulübe ne kadar para verdiğimin bilinmesini istemiyorum.

Yeni tüzüğe başkanlık kriterleri koyuyorum. Borçlanan başkan harcadığını ödeyecek. Galatasaray'da görev yapacak başkan bir proje ürettiğinde başarılı olursa saygı görecek. Başarısız olup, kulübü zarara uğratırsa zararı cebinden ödeyecek.

Başkan olduğum için bir gün bile pişmanlık duymadım. Bana hakaret edilmediği sürece bütün eleştirilere açığım.

Galatasaray bizden önce TT Arena'da ''işgalci'' gibiydi. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne 60 milyon lira borç oluşmuş. Bürün davaları çözerek stadın haklarını aldık. Galatasaray bu 60 milyon Lira borcu ya sulh ile çözecek. Ya da bu parayı Emlak Konut ödeyecek.

Paranın kokusunu alanlar ortaya çıkmaya başladı. Borç sorunu çözüldüğünde beni bu koltuktan ederler. Beni tutmamak için her şeyi yaparlar. Para gelmeye başlasın ortaya çıkarlar. Ben de ikinci dönem, üçüncü dönem başkanlık yapmmayı düşünmüyorum.

2023 yılına kadar tüm gelirlerimiz Ünal Aysal döneminde harcandı. Bütün gelirlerimiz temlikli.

Kulüp içinde beni eleştirenler bugüne kadar tek bir öneri getirmediler.

Galatasaray liseli olmayanlara karşı değilim.

Muslera, Sneijder ve Podolski'ye teklif yok. Oyuncu satmadan transfer yapamayız. Çin'den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz.

Kaynak: Telegol

Etiket: dursun özbek, galatasaray



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