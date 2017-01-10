10 Ocak 2017, Salı
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Döviz fiyatlarının sürekli yükselmesi Trabzonspor'u sıkıntıya sokmaya devam ediyor

Doviz fiyatlarının her geçen gün artması, futbolcu sözleşmelerini Euro ve Dolar üzerinde yapan kulüpleri sıkıntıya sokmaya devam ediyor. Bu durumdan en çok etkilenen takımların başında ise Trabzonspor geliyor.


10 Ocak 2017 14:07

UEFA Finansal Fair Play kriterlerini ensesinde hisseden ve ekonomik yönden sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, Euro ve Dolar'daki artışın sürmesi ile birlikte ekstra bir yükün altına daha girdi. Futbolculara olan geçmiş ve gelecek dönemlere ilişkin borçlarından dolayı sıkıntılı günler yaşayan ve UEFA kıskacında olan Trabzonspor'un Aralık ayında gerçekleştirdiği Mali Genel Kurul'da 559 Milyon 308 Bin 817 TL borcunun olduğu açıklanmıştı. 31 Ekim 2016 tarihi itibariyle açıklanan borç döneminde, Dolar 3.10 civarında olurken, Euro ise 3.40'dan işlem görüyordu. Bugün ise Dolar 3.70'leri aşarken, Euro ise 3.90'ların üzerinde işlem görüyor. Aradan geçen 3 aylık dönemde dovizde yaşanan rekor artışlar sonrası Trabzonspor'un 45 Milyon TL'yi aşan ekstra bir maliyet ortaya çıktı.

Trabzonspor'da 14 futbolcunun döviz üzerinden sözleşmesi bulunuyor
Bordo-mavili kulüpte N'Doye, Esteban, Castillo, Suk, Durica, Luis Ibanez, Bero, Onazi, Okay, Onur, Sheıdav ve Akakpo, Mas ve Pereira'nın sözleşmeleri döviz üzerinde işlem görüyor. Söz konusu oyuncuların geldikleri kulüplere ödenen bonservis bedelleri dışında yıllık toplam maliyetleri Trabzonspor'a 13 Milyon 866 Bin Euro'yu (54 Milyon 368 Bin 586 TL) buluyor. Yeni transferler Pereira'nın yarım sezondaki maliyeti 480 Bin Euro olurken, Mas'ın ise 986 Bin Euro olacak. Gelecek sezon ise Mas yıllık 1 Milyon 272 Bin Euro, Pereira ise 950 Bin Euro kazanacak.

Bordo-mavili kulüpte Aytaç Kara, Mehmet Ekici, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Uğur Demirok, Uğurcan Çakır, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür ise yıllık kazançlarını TL üzerinde sağlıyor. Trabzonspor'da güncel rakamlarla birlikte yıllık futbolcu giderleri toplam 70 Milyon TL'ye ulaşıyor.

Yanal'ın sözleşmesi de Euro üzerinden
Trabzonspor'da yabancı futbolcular gibi döviz üzerinden anlaşma yapan bir diğer isim ise teknik direktör Ersun Yanal. Bordo Mavili kulüple iki yıllık sözleşmesi bulunan teknik direktör Ersun Yanal'ın 2016-17 futbol sezonu için alacağı ücret ise 1 Milyon 450 Bin Euro. 2017-18 futbol sezonunda görevine devam etmesi halinde ise hesabına yatacak ücret ise 1 Milyon 800 Bin Euro olacak.

Yönetimin 1 yıllık transfer harcaması
Trabzonspor'da göreve gelen yönetim kurulu 1 yıllık görev süresi boyunca yerli ve yabancı 12 transfer gerçekleştirdi. Söz konusu transferlerin bonservis bedelleri 15 Milyon 568 Bin Euro (61 Milyon 111 Bin TL) 'yi bulurken, söz konusu bedeller ise yıllara yayılmış durumda. Yönetim Kurulu'nun transfer ettiği oyuncuların yıllık maliyetleri ise 9 Milyon 918 Bin Euro (38 Milyon 924 Bin TL).

Kaynak: iha


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