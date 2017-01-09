Dolar ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

09 Ocak 2017 19:09

Bu sabah dolar/TL, dolardaki küresel değer kazancı ve devam eden lokal endişelerle 3.68'yi aşarak güne tarihi zirveden başladı. Günün ilerleyen saatlerinde yükselişini sürdüren dolar 3,70 liranın üzerini gördü. Euro ise 3,90 lirayı gördü.

İŞTE SON DURUM

Saat 12.00 itibarıyla dolar/TL 3,7180 seviyesinden alıcı bulurken, euro/TL yüzde 3,9200'dan işlem görüyor.

DÖVİZ

ABD doları geçtiğimiz Cuma açıklanan tarım dışı istihdam verilerinde maaş artışlarının gösterdiği yükselişin tahvil getirilerinde de artışı tetiklemesiyle değer kazandı. Japonya'da piyasaların tatil olmasıyla beraber işlem hacminin bugün zayıf kalması beklenirken, dolar endeksi çok değişmeyerek 102.22 seviyelerinde kaldı.

Yen karşısında hafif değer kazanan dolar 117.30 seviyesini görürken, euro yatay bir seyirle 1.0534 dolar oldu.

Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? - Altın fiyatları

Altın fiyatları 2017 yılının başlaması ile birlikte yükselişe geçti. Aralık ayının sonunda düşüş gösteren altın fiyatları, yeni yılın başlaması ile birlikte 141 lira seviyesine yükseldi. Altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte yatırım altınları arasında en çok işlem gören çeyrek altın fiyatları da yükselişe geçti.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 233,00 lira sabah saatlerinde 224 lira, cuma günü ise 222 liraydı. Cumhuriyet altını 949,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 3,5 artarak 141,80 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yükselişe geçerken, uzun zaman sonra 139 liradan 141 lira barajının üstüne çıktı. Çeyrek altın fiyatları, altın fiyatlarının yükselmesinin ardından değer kazanarak seyretmeye devam ediyor. Cumartesi günü piyasalarda çeyrek altın fiyatları 233 lira değerinde işlem görüyor.

Altın fiyatları şuan; Gram altın 141 liradan, Çeyrek altın 233 liradan işlem görüyor.

Türkiye küresel altın liginde 14'üncü sırada.. Türkiye, bu yılın ocak ayı itibarıyla 396,5 tonla "altın rezervi ligi"nde bir basamak gerileyerek 14'üncü sıraya indi. Ülkenin geçen yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 442,1 ton seviyesinde olan altın rezervinde, bu dönemde 45,6 ton azalış yaşandı. Türkiye'nin mevcut altın rezervi, Çin, Rusya ve Hindistan hariç, gelişmekte olan ekonomilerin hepsinden daha yüksek seviyede bulunuyor

Türkiye, bu yılın ocak ayı itibarıyla 396,5 tonla "altın rezervi ligi"nde bir basamak geriledi ve 14'üncü sırada yer aldı. AA muhabirinin Dünya Altın Konseyi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ocak ayı itibarıyla 396,5 tonla en çok altın rezervi bulunan ülkeler sıralamasında 14'üncü sırada bulunuyor. Türkiye'nin altın rezervleri, toplam rezervinin yüzde 13,1'ine karşılık geliyor. Geçen yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 442,1 ton seviyesinde olan ülkenin altın rezervinde, bu dönemde 45,6 ton gerileme yaşandı.

En fazla altın ABD'de

Dünyada en fazla altına sahip ülke ise 8 bin 133,5 tonla ABD. Bu ülkenin altın rezervlerinin toplam rezervleri içindeki payı ise yüzde 74,2 seviyesinde bulunuyor. Avrupa ekonomisinin motoru konumunda bulunan Almanya ise bu dönemde 3 bin 377,9 tonluk rezerviyle listede ikinci sırada yer aldı. Ülkenin altın rezervlerinin toplam rezervleri içindeki payı ise yüzde 68,1 olarak gerçekleşti.

Büyüme hızıyla dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başaran Çin, bin 842,6 tonluk altın rezervine sahip olmasına karşın, bu tutar ülkenin toplam rezervinin sadece yüzde 2,2'sine karşılık geliyor. Bölgenin bir başka gelişmiş ekonomisi Japonya'nın da 765,2 ton altın rezervi bulunuyor. Ülke bu rezervle listede 9'uncu sırada bulunmasına rağmen, altın rezervi toplam rezervinin yüzde 2,4'ünü oluşturuyor. Zengin altın madenleriyle adından söz ettiren Suudi Arabistan ise 322,9 ton altın rezervine sahipken, bu rakam ülkenin toplam rezervinin yüzde 2,2'sine tekabül ediyor.

AB ülkelerinin altın rezervi

Küresel krizin ardından toparlanma sürecinde olan İtalya, 2 bin 451,8 tonla Almanya'nın ardından Avrupa'da en fazla altın rezervine sahip ülke olarak dikkati çekiyor. İtalya, söz konusu rezervle listede 4'üncü sırada bulunuyor. AB'nin en büyük ekonomileri arasında yer alan Fransa ise 2 bin 435,8 ton altınla dünyada en çok altın rezervine sahip 5'inci ülke olurken, bu ülkenin de altın rezervi toplam rezervinin yüzde 63,9'unu oluşturuyor.

Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artışla ekonomik görünümü iyileşme gösteren Rusya da bin 615,2 tonluk rezerviyle listede 7'inci sırada yer alıyor. Bu dönemde Uluslararası Para Fonu (IMF) 2 bin 814 ton altınla 3'üncü sırada yer aldı. Özellikle küresel ekonomik kriz sonrası ekonomik zorluk çeken ülkelerin yakından takip ettiği Avrupa Merkez Bankası ise yaklaşık 504,8 tonluk altın rezerviyle 12'nci sırada bulunuyor.

Türkiye'nin rezerv performansı

Son verilere göre Türkiye'nin mevcut altın rezervi Çin, Rusya ve Hindistan hariç, gelişmekte olan ekonomilerin hepsinden daha yüksek seviyede yer alıyor. Mevcut rezervlerinin içinde sadece yüzde 1,1 oranında altın bulunduran Güney Kore, toplam 104,4 ton altınla dünya sıralamasında 33'üncü sırada yer alıyor. Türkiye ekonomisine benzer demografik özellikleriyle dikkati çeken Polonya, altına toplam rezervleri içinde yüzde 3,5 oranında yer vererek, toplam 102,9 tonla dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeler sıralamasında 36'ncı sırada bulunuyor.