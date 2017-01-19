19 Ocak 2017, Perşembe

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Djokovic'ten sürpriz veda

Dünya 2 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık'ın 2. turunda Özbek rakibi Istomin'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.


19 Ocak 2017 15:05

Dünya 2 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık'ın 2. turunda Özbek rakibi Istomin'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avusturya Açık'ta büyük bir sürpriz yaşandı. 2. turda Özbek raket Denis Istomin ile karşılaşan dünya 2 numarası Djokovic, rakibine 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 2 numaralı seribaşı Djokovic, dünya klasmanında 117. sırada yer alan rakibine 7-6, 5-7, 2-6, 7-6 ve 6-4'lük setler sonucu yenildi ve tenisseverleri şaşırttı.

Bu sonuçla son iki yılda Avustralya Açık'ta şampiyonluğu kaptırmayan Djokovic, 2008'den bu yana ilk kez bir grand slam turnuvasına 2. turda veda etti.

Kaynak: İHA

Etiket: Novak Djokovic



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