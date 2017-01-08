08 Ocak 2017, Pazar
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Djokovic, 2017'ye şampiyonlukla başladı

Sırp tenisçi, Katar ExxonMobil Açık Tenis Turnuvası finalinde Büyük Britanyalı Murray'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.


08 Ocak 2017 16:45

Katar ExxonMobil Açık Tenis Turnuvası'nda Novak  Djokovic, finalde Andy Murray'i 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Katar'ın başkenti  Doha'da düzenlenen organizasyonun finalinde, dünya 1 numarası Büyük Britanyalı  Andy Murray ile klasmanın 2. sırasında yer alan Sırp Novak Djokovic karşı karşıya  geldi.

Djokovic, 2 saat 54 dakika süren ve büyük bir çekişmeye sahne olan  karşılaşmada rakibini 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek 2017'deki  ilk şampiyonluğuna imza attı.

Andy Murray'nin 28 maçlık galibiyet serisine son veren Djokovic, bu  organizasyondan 2. kez zaferle ayrıldı.

Kariyerinde 12 grand slam şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, 36. kez  karşılaştığı Andy Murray önünde 25. galibiyetini elde etti.

Etiket: Tenis, Djokovic


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