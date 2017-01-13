Didier Drogba Brezilya'ya transfer oluyor

13 Ocak 2017 11:59

MLS ekiplerinden Montreal Impact ile sözleşmesi sona eren Didier Drogba, Brezilya yolunda...

Fildişi Sahilli oyuncunun Brezilya’nın ünlü ekiplerinden Colin Kazım'ın yeni takımı Corinthians’la görüştüğü ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi. Anlaşma sağlanırsa Drogba haftalık 30 bin Pound karşılığı 1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray’ın eski yıldızı yaptığı açıklamada “Futbol oynamak istiyorum. Bacaklarım, ben bir çocukken nasılsa halen öyleymiş gibi hissediyorum. Dizim geçen sezon biraz sıkıntı yarattı ancak şimdi iyiyim” dedi. Corinthians geçtiğimiz günlerde de bir diğer eski Galatasaraylı, Colin Kazım Richards’ı transfer etmişti.

38 yaşındaki futbolcunun ismi bir ara Marsilya ile anılıyordu.