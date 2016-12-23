23 Aralık 2016 14:57

Manken Didem Soydan, 'Star Wars' serisinin yeni filmi 'Rogue One' için Vodafone sponsorluğunda Levent Kanyon'da düzenlenen 'Galaktik Gece'ye ev sahipliği yaptı.



ARDA TURAN'I SORDULAR

Didem Soydan, Kasım'da bir doğum günü partisinde futbolcu Arda Turan ile yakınlaştığı hatırlatılınca kızdı.



"ÖYLE BİR YAKINLAŞMA OLMADI"

"Öyle bir yakınlaşma olmadı" diyen Soydan "Artık bu konuya dair konuşmak istemiyorum. Hayatımda kimse yok" şeklinde konuştu.

Didem Soydan'dan Arda Turan açıklaması!

Adı Barcelona'nın yıldız oyuncusu Arda Turan ile anılan Didem Soydan'dan milli futbolcu için açıklama geldi.

Didem Soydan, Star Wars serisinin vizyona giren yeni filmi, 'Rogue One' için düzenlenen etkinlikte Arda Turan hakkında konuştu.

Ünlü manken Didem Soydan, önceki gece Kanyon Cinemaximum'da Star Wars serisinin vizyona giren yeni filmi, 'Rogue One' için düzenlenen Galaktik Gece etkinliğine katıldı. Vodafone FreeZone sponsorluğundaki gecede Soydan, serinin bütün filmlerini izlediğini ve hayranı olduğunu söyledi.

Gazeteciler Didem Soydan'a, Barcelona'da top koşturan milli yıldız Arda Turan ile geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan aşk haberlerini hatırlattı.

Soydan, şöyle konuştu: "Arda'yla aynı arkadaş ortamında bulunduk. Yazıldığı gibi durumlar olmadı. Bu konu ile ilgili bir daha konuşmak istemiyorum."

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YAKINLAŞMA İDDİASI

Barcelona'nın Türk oyuncusu Arda Turan'ın önceki akşam Beyoğlu Soho'daki bir partide manken Didem Soydan ile yakınlaşdığı iddia edilmişti.

Soho'ya takım arkadaşı Burak Yılmaz ile birlikte gelen Arda Turan 31 numaralı odadaki özel doğum günü partisine katıldı.

Partide manken Didem Soydan da vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda Turan ile Didem Soydan'ın yakınlaştığı belirtilmişti.