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Dick Advocaat'tan flaş transfer açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Ligin ikinci yarısının başlangıcı farklı olabilir" dedi.


29 Aralık 2016 23:48


Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, evinde Menemen Belediyespor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, "Teknik heyet olarak geç geldik. Oyuncuları tanımak açısından hazırlık döneminde burada olmak faydalı olurdu. Biz Avrupa maçından 2 gün önce geldik. Daha sonra iyi başladık. Sonraki dönemde Avrupa kupaları dahil olmak üzere 2 mağlubiyet aldık. Puan anlamında iyi iş çıkardık. İlk maçlarda kaybettiğimiz puanların farkı oldu ligin gidişatı açısından. Yukarıya yaklaştık ve Başakşehir'in 5, Beşiktaş'ın 4 puan gerisindeyiz. 2 iç saha maçıyla başlayacağız onlar deplasmanlarda başlayacak. Ligin ikinci yarısının başlangıcı farklı olabilir" diye konuştu.

Gol sevinci yorumu

Samed'in golünde sevincini daha belirgin yaşamasıyla alakalı sorulan soruya Advocaat, "Onları biraz olsun oynatabilme şansı bu maçta geldi elimize. Oyunculara baktığımızda hepsinin ne kadar oyuna girmek istediğini saha kenarında gördük. Kazanmak istiyorduk ve iyi bir iş çıkardık. Güzel goller attık. 6 golle tamamladık. Bu anlamda çok mutluyum. Zor şartlarla mücadele ettik. Ancak herkes iyi iş çıkardı" açıklamasını yaptı.

Mehmet Ekici sorusu

Mehmet Ekici'nin isminin Fenerbahçe anılmasıyla alakalı sorulan soruya Hollandalı çalıştırıcı, "Bir şey tamamen evet ya da hayır olmadan emin olamam. Görüş belirtmek istemiyorum. Yüzde yüz evet veya hayır olmadan bir şey belirtmek istemiyorum" dedi.

"Sözleşmem 6 ay sonra bitiyor"

"Herkesin hak ettiği barış içinde bir dünyada yaşamasını istiyorum" diyen Dick Advocaat, şöyle konuştu:

"Umarım herkesin daha uzun yaşadığı bir hayat olur. Futbol kısmı ise benim mesleğimde hiçbir zaman ne kadar uzun kalacaksınız bilemezsiniz. Henüz bilmiyorum neler olacağını. Benim sözleşmem 6 ay sonra bitiyor. Hepinize en iyi dileklerimi iletiyorum."

Transfer açıklaması

Fernandao’nun performansının transfer önceliğini etkileyip etkilemeyeceğiyle ilgili sorulan soruya ise Advocaat, “Bu tarz dedikodular her zaman olur. Birçok dedikodu duyuyoruz ama Fernandao Fenerbahçe’nin futbolcusu. Yavaş yavaş doğru fizik formu yakalıyor. Bunu hepimiz görebiliyoruz. Yaptığı işten de keyif alıyor. Biz merkez forvet oyuncusu bakmıyoruz” şeklinde cevap verdi.

Etiket: Fenerbahçe, Dick Advocaat



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