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Dick Advocaat'tan Ben Arfa tepkisi: Kim?

Fenerbahçe'nin transferini bitirdiği iddia edilen Hatem Ben Arfa konusunda, Dick Advocaat açıklamalarda bulundu.


26 Aralık 2016 22:39


Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Trabzonspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada, zor bir deplasmandan 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dick Advocaat, basın toplantısında Hatem Ben Arfa konusunda soru gelince ilk olarak, 'Who?''(Kim?) tepkisini verdi. Sonrasında ise transferi net aydınlatmayan bir cevap verdi.

"Ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum" diyen Hollandalı teknik adam, "Son 14 maçı bakarsak hala ligin ilk haftalarına kaybettiğimiz kayıplarımız telafi etmeye çalışıyoruz. Avrupa'da Feyenoord ve Mancester gibi takımların önünde grubu lider bitirdik. Oyuncularımdan memnunum. Zorlu bir deplasman maçında güzel bir görüntü sergilediler ve iyi bir galibiyet oldu" dedi.

Trabzonspor'un 10 kişi kalmasını ise, "Maçın en başında ilk 5 dakikalık bölümünde Trabzonspor belki biraz daha fazla iyiydi. Ondan sonra 11'e 11'iken bile biz daha iyi olan taraftık. Ama 11'e 10 oynamak daha kolay oluyor sizin için" şeklinde değerlendirdi.

Hollandalı teknik adam, transferle ilgili sorulan Ben Arfa sorusuna ise, "Manchester City'nin sağ beki ile ilgili de bir isim okudum. Çok fazla isimler okuyorum. Burada tek nokta neye ihtiyacımız var neler bizim için uygun ve kimler buraya gelmek istiyor. Bizim için önemli olan konular bunlar. Takımımız daha iyi konuma getirmek için 2-3 oyuncu almaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Advocaat, Emenike ve Wiel'in durumları ile ilgili soruya ise, "Hala aynı" cevabını verirken, video hakem uygulamasının futbola fayda sağlayacağını ve güzel bir uygulama olacağını belirtti.

Kaynak: Fotospor

Etiket: dick advocaat, hatem ben arfa



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