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Dick Advocaat'ın ince hesapları

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat hesaplarını ikinci yarının ilk iki haftasında ikincilik koltuğunu oturmak üzerine yapıyor...


12 Ocak 2017 01:32

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat hesaplarını ikinci yarının ilk iki haftasında ikincilik koltuğunu oturmak üzerine yapıyor...

Galatasaray'ın ilk iki haftada Konyaspor ve Karabükspor, Beşiktaş'ın ise Osmanlı ve Alanyaspor deplasmanlarına çıkacağını belirten Hollandalı teknik adam bu deplasmanlardan puan almanın zorluğundan bahsediyor.

Beşiktaş'a 1, Galatasaray'a ise 0 puan yazdı. Beşiktaş'ın Ankara'da karlı kaplı zeminden puan çıkaramayacağına inanan Advocaat, Alanya deplasmanından ise 1 puanla dönmenin Beşiktaş için iyi olduğuna inanıyor. Galatasaray'ın da yine karla kaplı olacak Konya deplasmanıyla, zorlu şartlarda oynanacak Karabük maçlarından puan çıkarmasının çok zor olduğunu düşünüyor. Hollandalı teknik adam kendilerinin şansının ise bu zorlu dönemde Türkiye'nin diğer yerlerine göre sahası futbol oynamaya uygun olacak Adana deplasmanı ile Saracoğlu'nda Başakşehir'le oynamalarını gösteriyor.

Aatıf kurtarıcı oldu

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici defteri kapandı... Moussa Sow'un Afcon'a gitmesi, Miro Stoch'un takım araması, Volkan Şen'in yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından van Persie'nin de dedesinin hastalığının nüksetmesinden sonra teknik direktör Dick Advocaat, Mehmet Ekici'nin bonservisine karşılık Trabzonspor'a verilmesi düşünülen Aatıf'ın Antalya kampına katılmasını talep etti.

Çalışmalarına bir süredir İstanbul'da devam eden Aatıf kampa katılırken, Advocaat'ın Cezayirli oyuncuyu Adanaspor deplasmanı ve Başakşehir maçlarında 11 için hazırlayacağı bildirildi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: dick advocaat, fenerbahçe


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