21 Aralık 2016 00:04

Fenerbahçe yönetimi Dick Advocaat'ın isteğiyle Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel'i kadro dışı bırakırken, Hollandalı teknik adamın son ana kadar ikna edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Hem Emenike hem de van der Wiel için yöneticilerin Hollandalı teknik adamdan "son bir şans" istedikleri, Advocaat'ın ise, ''ben varsam. Onlar yok. Onlar varsa benim yokum. İkisini de burada görmek istemiyorum'' diye rest çektiği bildirildi.

Advocaat'ın 8 puanlık maçta oyun tepkisi

Bu arada alınan 3 gollü galibiyete rağmen Gençlerbirliği karşısında oynanan kötü futbol teknik direktör Dick Advocaat'ı çılgına çevirdi.

Hollandalı teknik adam Volkan Demirel'in kurtardığı maç sonrasında soyunma odasında, ''Beşiktaş yenildi, Galatasaray berabere kaldı. 8 puanlık maçtı ama pek çoğunuz bunun farkında değildi. Aklınız neredeydi?'' sözlerini kullandı.