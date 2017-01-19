Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi

19 Ocak 2017 00:34

Haftasonu oynanacak kritik Başakşehir maçı Fenerbahçe'nin bu sezonki kaderini çizecek. Sarı-lacivertlilerde hedef bu maçı kazanıp zirve yarışından uzaklaşmamak. Teknik direktör Dick Advocaat, Adanaspor maçı nedeniyle oyuncularına çok sert çıktı. Hollandalı teknik adamın söylediği, ''Tekrarı olursa bu takımdaki geleceğiniz tehlikeye girer. Benim korkum yok. 70 yaşındayım. Ama siz korkun. Bu takımın başkanı kimsenin gözünün yaşına bakmaz'' diyerek sert uyarılar yaptı.

Advocaat'ı Kjaer sıkıntısı bastı

Fenerbahçe'de zorlu Başakşehir maçı öncesinde kadro sıkıntısı başgösterdi. Üst ön baldırında kas zarında yırtık bulunan Simon Kjaer için teknik direktör Dick Advocaat, sağlık ekibine ''mutlaka yetiştirin'' talimatı verdi.

Çünkü Hollandalı teknik adamın amacı Kjaer'i stopere çekerek, sakat olan Mehmet Topal'ın yerinde Roman'ı oynatmak. Aksi taktirde Roman'ı yine stoperde kullanmak zorunda kalacak olan Advocaat, Ozan Tufan'ı Josef De Souza ile beraber ön liberoda kullanacak. Önlerinde ise Alper Potuk'u kullanmayı planlıyor. Hollandalı teknik adamın Aatıf'ı ise Başakşehir maçının 18 kişilik kadrosuna almayacağı konuşuluyor.

Advocaat'tan Aatıf ve Fernandao kararı

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi kadrosu için yapılacak 3 değişiklik için yönetime raporunu verdi. Hollandalı teknik adam alınacak yeni 10 numaranın yanı sıra Aatıf ve Fernandao'nun da isimlerinin UEFA'ya bildirilmesini istedi. van der Wiel ve Emenike ile birlikte Miro Stoch'un isimlerinin ise listeden çıkarılmasını talep etti.