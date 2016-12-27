Di Marzio'dan Fernandao ve Çin iddiası

27 Aralık 2016 14:36

Trabzonspor'u 3-0 yenerek yeni yıla mutlu giren Fenerbahçe'de Ben Arfa'dan Lasse Schöne'ye kadar birçok oyuncu gündemin ilk sıralarında yer alırken, İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İtalyanların ünlü gazetecisi Gianluca di Marzio'nun haberine göre, Fernandao Çin 2. Lig takımlarından Shenzen'le anlaştı.

Haberde 29 yaşındaki oyuncunun forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği, Çin'den gelen "iyi teklifi" kabul ettiği, son kararın Fenerbahçe tarafından verileceği belirtildi.

Transferle ilgili herhangi bir ücret ya da sözleşme(kiralık/satılık) bilgisi verilmedi.