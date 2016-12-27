DEVRE ARASI YETİŞTİ

Abubakar'ın attığı mükemmel gol bu hafta galibiyeti getirmeye yetti ama kalesinde inanılmaz pozisyonlar verdi Beşiktaş bu pozisyonları Gaziantep forvetleri cömertçe harcayınca üç puan siyah beyazlıların oldu.

Beşiktaş' ta ibre aşağıyı gösteriyordu ki devre arası ilaç gibi yetişti. Bu düşüşü engellemenin tek yolu Şenol hoca için acil olarak bi ara idi ve o ara yoğun tempolu maç trafiğinden sonra nihayet daha fazla kayıp yaşanmadan yetişti.

TEMPOLU OYNAYINCA

Galatasaray tempolu oynayınca gerçekten tadına doyulmaz futbol resitalleri sunuyor. Sneijder kendisi zevk alınca izleyenlere de inanılmaz zevk veriyor. Aslında maçı bu iki cümle özetliyor ama yine de kısa bir değerlendirme yapalım.

Alanyaspor maça ilk 10 dk. baskılı başlamış gibi görünse de yine de top daha çok Galatasaray'ın ayağındaydı ve bu pas trafiği bu sefer geriye doğru değil de öne doğru olunca bir de hızlı yapılınca farklı skor kaçınılmazdı.Tabii ki bu skorun açılmasında Hüseyin Kalpar hocanın her zaman olduğu gibi öne oynama isteğinin de etkisi mutlaka oldu. Bu düşünceden dolayı Alanyaspor' un ilk devre sona ererken 16 maçının 10 tanesi 3 gol ve üzeri skorlarla bitti.

Sneijder 1 harika gol ve 3 asistle maçın yıldızı oldu mutlaka ama bana göre bir yıldız daha vardı sahada o isim 5 gollü galibiyetin açılışını yapan De Yong. Kaç top kapmayla oynadı ben sayamadım, görevini eksiksiz yaptı ve golle de süsleyerek maçın bir diğer yıldızı olmayı başardı.

LENS'Lİ ''SOW''

Geçen hafta ki Lens Sow uyumu zor geçmesi muhtemel görünen Trabzon deplasmanında da sürünce zor bir kez daha kolay oldu. Başlıkta da değindiğimiz gibi Lens'in şov gecesi oldu bu karşılaşma.

Trabzonspor' un baskılı başladığı maçta Yusuf Erdoğan'ın yaptığı inanılmaz hata Trabzon' a pahalıya mal oldu. Bir kişi eksik oynayıp bir de gol olması muhtemel bir penaltıyla oyunun devam etmesinden ziyade topun gol olmasının daha iyi olacağını savunanlardanım. Çünkü daha dk.olarak maçın 3/1'lik bölümü ancak doluyordu. Yusuf Trabzonspor'un topu öne doğru en hızlı taşıyan ve en yetenekli oyuncusu o da oyunda olmayınca zaten kısıtlı kadrosuyla bordo mavililer erken teslim oldu. Fenerbahçe bile muhtemelen bu kadar kolay maç geçeceğini düşünmemiştir. Lens' in muhteşem futbolu ve harika golü ile birlikte 3 puan 3 golle sarı lacivertlilerin oldu.

HAFTANIN DEĞERLENDİRİLMELERİ

-Haftanın futbolcusu; Sneijder (GS), Lens (FB)

-Haftanın golü; Sneijder (GS)

-Haftanın takımı; Fenerbahçe

-Haftanın kötüsü; Hakemlerimiz..

Daha geniş, istatistiklerle beraber değerlendirmelerimizi ve ilk yarının panoramasını liglerimiz araya girdiğinden dolayı ileriki günlerde sizlerle paylaşacağım. Allah'a emanet olun.