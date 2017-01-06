06 Ocak 2017, Cuma
> Futbol > Devre arası Eto'o sezon sonu Mario Gomez

Devre arası Eto'o sezon sonu Mario Gomez

Devre arasında kadrosunu Samuel Eto'o ile güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, sezon sonunda da eski golcüsü Mario Gomez'i geri getirmeye hazırlanıyor.


06 Ocak 2017 10:01


Beşiktaş'ta tüm gözler ara transferde yapılacak olan forvet takviyesine çevrilmiş durumda. Sezonun ilk yarısı bittiğinden bu yana bir çok isimle temasa geçen siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasındaki forvet adayı Samuel Eto'o... Antalyaspor ile iyi ilişkiler içinde olan Beşiktaşlı yetkililer, Eto'o'yla ilgilendiklerini resmen dile getirirken, bu konunun en geç birkaç gün içinde netlik kazanması beklenirken; Kamerunlu forvetin ikinci yarıda Beşiktaş forması giymesine artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

KISMETSE OLUR

Konuyla ilgili konuşan siyah-beyazlı yetkililer, "Biz Eto'o ile ilgilenmiyoruz dersek yalan söylüyor oluruz. İlgilendik. Fakat bu Eto'o ile ilgilenmemiz Antalyaspor'un rızası ile olacak bir şey. Onların istemediği şeye biz girmeyiz. Eto'o kısmetse olur. Antalyaspor'un ve bizim işimize gelirse Eto'o transferi olabilir. Takasta adı geçen isimler var. Bizim oyuncularımız mal değiller. Bizim camiamızda böyle şeyler olmaz. Oyuncular bizim evladımız. Onun için bunlar gerçeği içermiyor. Beşiktaş'ın kadrosu geniş. Aboubakar Beşiktaş'ta önemli işler yaptı, fikrimiz pozitif. Cenk Tosun zaten milli takımın santrforu" ifadesini kullandılar.

SEMBOL OLDU

Beşiktaş yönetimi, sezon başında uzun süre haber bekledikleri ancak ardından Wolfsburg'a giden Mario Gomez için de çarpıcı bir açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların, Gomez'i çok sevdiğini dile getiren yetkililer, "Mario Gomez bir sene kaldı ve kısa sürede Beşiktaş'ın sembol oyuncusu olmayı başardı. Şu anda başka bir takımda oynuyor. Fakat gitme sebebi ailesinin terör ile alakalı korkusudur. Terör dünyanın bir gerçeği. Şu anda olduğu takımda top oynamaya devam etmek durumunda. Gomez konusunu da sezon sonunda yeniden değerlendirmeye alabiliriz" dediler.

Kaynak: Fotomaç



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray'dan Vitinho atağı

Galatasaray'dan Vitinho atağı

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak


Dele Alli'nin parası Bruma'ya gidecek!
''Sneijder ve Podolski transferi tamam''
Galatasaray'a çifte yıldız
Fenerbahçe'den yılın transferi!
Yeni golcü için sürpriz iddia!
Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Kerim Frei'a önce sözleşme sonra kiralama


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti - Fenerbahçe, bu transfer döneminde almak için uğraştığı Me...
Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes - Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılacak olması...
Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak - Trabzonspor'un Olympiakos'ta forma giyen Felipe Pardo'yu ...
De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi - Stoper arayan Galatasaray'a De Jong'un menajeri Karim Rek...
Galatasaray'dan Vitinho atağı Galatasaray'dan Vitinho atağı - Galatasaray, Gary Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın B...
''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' ''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' - Çin'in Beijing Morning News gazetesi, Sneijder ve Podolsk...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak - Rodrigues'i Galatasaray'a satmayı planlayan PAOK, bu oyun...
5 Ocak Süper Loto sonuçları 5 Ocak Süper Loto sonuçları - Süper Loto sonuçları belirlendi. Milli Piyango İdaresi ta...
Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme - Devre arası tatili için Dubai'nin yolunu tutan Robin van ...
Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim - Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve Trabzonspor başkanı Muha...