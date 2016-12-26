26 Aralık 2016 20:23

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Yılmaz, flaş bir transfer iddiasında bulundu.

A Spor ekranlarında Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumlayan Mehmet Yılmaz, ''Samuel Eto'o yüzde 90 Trabzonspor'da. Yüzde 10 bir kaçırma payı var, her şey olabilir. Yeni stadyumda inanılmaz bir seyirci potansiyeli olacaktır. Sadece Eto'o için 10.000 kişi gelecektir izlemeye'' şeklinde konuşarak bordo-mavili taraftarlara transfer müjdesi verdi.

Bilindiği üzere Antalyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Samuel Eto'o'yu Beşiktaş'ın istediğini ve karşılığında istedikleri isimleri açıklamıştı.