Dentmon'dan Ergin Ataman'a ağır sözler

14 Ocak 2017 14:41

Geçen yıl Çin Liginde forma giydikten sonra yaz döneminde Galatasaray Odeabank‘a transfer olan Justin Dentmon yeniden Çin’e dönmüştü. Galatasaray’da önce kadro dışı kalan, affedildikten sonra da isteneni veremediği gerekçesiyle takımdan gönderilen oyuncu Ergin Ataman hakkında Litvanyalı gazeteci Donatas Urbanos’a sert açıklamalarda bulundu.

“Sizi takdir etmeyen bir coach için oynamak çok zordu”

Ergin Ataman hakkında konuşan Amerikalı oyuncu, “Benim gibi oyuncu tiplerini takdir etmeyen bir coach için oynamak çok zordu. Çoğu zaman başarılıydım ama böyle durumlar yaşanması oyunu sevmiyormuşum gibi hissettirdi. Ben üst düzey bir oyuncuyum ve bana üst seviyede hiçbir şey yapamayan biri gibi davranıldığını hissettim, sanki daha basketbola yeni başlamış gibi” ifadelerini kullandı.

“Sahada ben olmama izin vermelisiniz”

Oyun stilinin serbestliğine değinen Dentmon, “Sahada ben olmama izin vermelisiniz, benim gibi bir oyuncuyu robot gibi kontrol edemezsiniz. Ben bu şekilde kazandım ve profesyonel bir sporcu olarak başarılı oldum.” derken Galatasaray’ı kabul ettiğinden pişman olduğunu söyleyerek “Galatasaray’a bu şansı verdiği için teşekkür ederim ama böyle olacağını bilseydim onları kariyerimde 4. kez reddederdim.” dedi.

“Bir oyuncu bu şartlarda nasıl oynar?”

Coach Ataman’ın sürekli kendisini suçladığından şikayet eden 31 yaşındaki oyuncu, “Kariyerimde ilk kez böyle şartlar altında kaldım. Şimdiye kadar hiçbir zaman her yenilgide ben suçlanmadım ya da her hatamda oyundan alınmadım. Bir oyuncu böyle şartlarda nasıl oynar?” şeklinde konuştu.

Dentmon, Galatasaray formasıyla Euroleague’de 8 maça çıkmış ve bu maçlarda 12.3 sayı ve 2.3 asist ortalamalarıyla oynamıştı.