Denizlispor’da taraftara çağrı

22 Aralık 2016 20:44

TFF 1. Lig’de Eskişehirspor deplasmanından 3-0’lık galibiyetle dönerek moral bulan Denizlispor’da, yönetim pazar günü iç sahada oynanacak Giresunspor maçı öncesi taraftara destek çağrısı yaptı.

Başkan Yardımcısı Hulusi Işık ile Asbaşkan Taner Atilla, evlerinde son 2 karşılaşmaya kaybettiklerini ancak Giresunspor karşısında kendi sahalarındaki kötü gidişi sonlandıracaklarını belirterek tribünlerin dolmasını istedi.

Başkan Yardımcısı Işık, “Giresunspor’u yenerek yükselişe geçmek istiyoruz. Bunu da taraftarlarımızın desteğiyle başarabilecek güçteyiz. Pazar günü birlik ve beraberlik görüntüsü verelim, takımımızın yanında olalım” dedi.

Asbaşkan Atilla ise, “Bu karşılaşma bizim için çok büyük önem taşıyor. Taraftar desteğine ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar” diye konuştu. Denizlispor’da transfer yasağının kalkmaması durumunda mevcut kadronun korunacağı belirtildi.