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Denizli son nefeste

Ligin 16. haftasında Denizlispor uzatmada attığı golle Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.


25 Aralık 2016 15:15


TFF 1.Lig'de ilk yarının son haftasında Denizlispor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor, Giresunspor'u 33' Ömer Alp Kulga ve 90+4'te Alperen Babacan'ın attığı golle 2-1 mağlup etti.

Giresunspor'un tek golünü 45. dakikada Volkan Okumak kaydetti. Bu sonuçla Denizlispor puanını 21'e yükseltti. Giresunspor ise 21 puanda kaldı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Caner Ak, Mehmet Kısal, Bilal Gölen

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Alperen Babacan, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Kappel, Burak Altıparmak, Barış Örücü (Dk. 78 Anıl Taşdemir), Cenk Güvenç (Dk. 64 Taha Can Velioğlu), Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı (Dk. 46 Sankoh)

Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak (Dk. 88 Mertcan Aktaş), Abwo (Dk. 75 Youssef Yeşilmen), Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 90 Cihan Can), Özgür Can Özcan, Rızvan Şahin, Nascimento, Tarasovs, Özgür Yılmaz

Goller: Dk. 33 Ömer Alp Kulga, Dk. 90 3 Alperen Babacan (Denizlispor), Dk. 45 Volkan Okumak (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 78 Burak Altıparmak (Denizlispor), Dk. 17 Tarasovs, Dk. 61 Berkan Yıldırım, Dk. 90 2 Rızvan Şahin (Giresunspor)

Etiket: Denizlispor, Manisaspor



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