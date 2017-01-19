19 Ocak 2017, Perşembe
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Deniz Türüç, Trabzonspor forması giyecek mi?

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Deniz Türüç için Kayserispor kararını verdi.


19 Ocak 2017 12:34

Trabzonspor Kulübü'nün Kayserispor'a 2 Milyon Avro bonservis bedeli + 1 futbolcu teklifine sarı kırmızılılar yanıt verdi. Bu sezon takımın en etkili isimlerinden birisi olan Deniz Türüç'ü gözden çıkarmak istemeyen Kayserispor kurmayları, şu an için bu transferin gerçekleşemeyeceğini bildirseler de açık kağı bıraktılar.

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçirirken Deniz'e ihtiyaç duyduklarını söyleyen sarı kırmızılı yöneticiler, sezon sonuna kadar Deniz'i elden çıkarmayı düşünmediklerini ancak sezon sonunda görüşülebileceğini dile getirdiler.

Trabzonspor, Deniz Türüç'ü sezon sonuna kadar bırakmayı düşünmeyen Kayserispor'a yeni bir teklif sunmayı planlıyor. 28 Temmuz 2015'te Kayserispor ile sözleşme yapan gurbetçi futbolcunun 31 Mayıs 2018 tarihine kadar kontratı bulunuyor.

Kaynak: Kayseri Tempo

Etiket: deniz türüç, kayserispor



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