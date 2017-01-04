Demba Ba gelecek seneye kaldı

04 Ocak 2017 00:36

Beşiktaş'ta adına şarkılar yazılan Demba Ba, siyah-beyazlı yönetime haber gönderdi... geri dönmek istediğini söyledi!

Bunun üzerine Çin kulübünden Senegalli golcünün raporları istendi. Gelen raporlar üzerinden yapılan incelemede Ba'nın sahalara dönüşü için en uygun tarihin Mart ayı olacağı hesaplandı.

Bu raporlar üzerine Ba'nın Beşiktaş'a dönüş yolu şimdilik kapanırken, gelecek sezon için sürpriz bir gelişmenin yaşanabileceği bildirildi.

Demba Ba: Mart ayında döneceğim

Sol bacağından yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 aydır formasından uzak kalan 31 yaşındaki Demba Ba, "Her şey iyi gidiyor. Sakatlığım geçti. Fiziksel hazırlıklar için ABD’ye gideceğim. Çalışmaya devam edeceğim. Mart ayında sahalara dönmeyi planlıyorum'' açıklamasında bulundu.

Çin’de futbola yapılan yatırımın devam edebilmesinin, milli takımın başarısına bağlı olduğunu aktaran Demba Ba, ''Astronomik transferler, ülkedeki futbolu geliştirmeye yönelik. Bunun devam etmesi için de Çin Milli Takımı’nın belli bir seviyeye gelmesi gerek. Milli takım, beklenen sonuçları almaya başlarsa yatırım yapmaya devam edeceklerdir. Ülkede futbola ilginin artmaya başladığı da bir gerçek" yorumunu yaptı.