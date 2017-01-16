16 Ocak 2017, Pazartesi
> Beşiktaş > Demba Ba garanti verdi

Demba Ba garanti verdi

Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba, sakatlığı konusunda garanti verdi. Siyah-beyazlıların yeni forveti olma konusunda öne çıktı.


16 Ocak 2017 07:53

Ersan Gülüm'ün yok pahasına Beşiktaş'a gelmesinden sonra bir dönüşte Demba Ba'da olacak gibi görünüyor...

Şenol Güneş'in en erken Mart başında sahalara döneceği için veto etmesine rağmen yönetim bonservis bedeli ödemeden geri alabileceği Ba için oldukça hevesli. Demba Ba'nın da görüştüğü Başkan Fikret Orman'a söylediği, ''kendimi iyi hissediyorum. Dönüşüm Mart'ı bulmaz. En geç Şubat ortasında sahalara dönerim. Hatta adımı UEFA listesine yazarsanız Hapoel maçında da yetişeceğimin sözünü verebilirim'' sözlerinin etkili olduğu bildirildi.

Demba Ba'nın bonservisini kulübü Shangai'dan alacağı ve Beşiktaş'a da sezon sonuna kadar 750 bin euro, önümüzdeki iki sezonda da ise 1.5 milyon Euro'dan toplam 3 milyon Euro'ya imza atacağı iddia edildi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: demba ba, beşiktaş


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Tolgay menajerinden kendisine takım bulmasını istedi

Tolgay menajerinden kendisine takım bulmasını istedi

Fikret Orman, Gomez'le anlaştı iddiası

Fikret Orman, Gomez'le anlaştı iddiası

Mehmet Ekici'ye 2 milyon 250 bin Euro dedikodusu karıştırdı

Mehmet Ekici'ye 2 milyon 250 bin Euro dedikodusu karıştırdı

Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım'a sert yanıt!

Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım'a sert yanıt!


Podolski'ye yeni ev bakılıyor
Babası onayladı! Galatasaraylı oluyor!
Sneijder'in yerini alacak isim belli oldu
Pato'ya bir ayda 5 milyon Euro zam geldi
Demba Ba garanti verdi
Sabri Sarıoğlu altın çağını yaşıyor

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Hamit Altıntop'un yeni adresi çok şaşırtacak


EN ÇOK OKUNANLAR
Burak Yılmaz geri dönüyor Burak Yılmaz geri dönüyor - Beşiktaş gibi forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da...
Mehmet Ekici'ye 2 milyon 250 bin Euro dedikodusu karıştırdı Mehmet Ekici'ye 2 milyon 250 bin Euro dedikodusu karıştırdı - Beşiktaş'ta Mehmet Ekici'ye yapılan transfer teklifi takı...
Babası onayladı! Galatasaraylı oluyor! Babası onayladı! Galatasaraylı oluyor! - Adı Galatasaray'la anılan Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan...
Olcay tamam! Sırada Rhodolfo ve Veli var Olcay tamam! Sırada Rhodolfo ve Veli var - Beşiktaş, Olcay Şahan'ı 200 bin Euro'ya Trabzonspor'a gön...
Demba Ba garanti verdi Demba Ba garanti verdi - Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba, sakatlığı konusunda ga...
Pato'ya bir ayda 5 milyon Euro zam geldi Pato'ya bir ayda 5 milyon Euro zam geldi - Villarreal'in Brezilyalı golcü Pato'ya zam yapması Galata...
Sneijder'in yerini alacak isim belli oldu Sneijder'in yerini alacak isim belli oldu - Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, Türkiy...
Fikret Orman, Gomez'le anlaştı iddiası Fikret Orman, Gomez'le anlaştı iddiası - Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, gelecek sezon için Mario...
Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım'a sert yanıt! Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım'a sert yanıt! - Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçı yaptığı açıklamalara Ahme...
Muharrem Usta'dan Mehmet'e: Senin için Beşiktaş'la anlaştık Muharrem Usta'dan Mehmet'e: Senin için Beşiktaş'la anlaştık - Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Pazartesi gününe kadar...