Demba Ba garanti verdi

16 Ocak 2017 07:53

Ersan Gülüm'ün yok pahasına Beşiktaş'a gelmesinden sonra bir dönüşte Demba Ba'da olacak gibi görünüyor...

Şenol Güneş'in en erken Mart başında sahalara döneceği için veto etmesine rağmen yönetim bonservis bedeli ödemeden geri alabileceği Ba için oldukça hevesli. Demba Ba'nın da görüştüğü Başkan Fikret Orman'a söylediği, ''kendimi iyi hissediyorum. Dönüşüm Mart'ı bulmaz. En geç Şubat ortasında sahalara dönerim. Hatta adımı UEFA listesine yazarsanız Hapoel maçında da yetişeceğimin sözünü verebilirim'' sözlerinin etkili olduğu bildirildi.

Demba Ba'nın bonservisini kulübü Shangai'dan alacağı ve Beşiktaş'a da sezon sonuna kadar 750 bin euro, önümüzdeki iki sezonda da ise 1.5 milyon Euro'dan toplam 3 milyon Euro'ya imza atacağı iddia edildi.