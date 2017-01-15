'Demba Ba, Beşiktaş'a gelmek istiyor'

15 Ocak 2017 12:47

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma iyi bir forvet kazandırmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.

Siyah beyazlı takımın efsane isimlerinden, Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın transferiyle ilgili önemli bir bilgi verdi. Sinan Engin, Demba Ba'nın Beşiktaş'a dönmek istediğini dile getirdi.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde çok başarılı bir performans sergileyen ve taraftarın sevgilisi olan Demba Ba, siyah beyazlı formayla attığı gollerin ardından Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olmuştu.