Dele Alli'nin parası Bruma'ya gidecek!

06 Ocak 2017 08:49

Galatasaray'da yönetim ligin ilk yarısında en fazla gol atan Yasin Öztekin'i kadro dışı bıraktı... sıra ise takımın ilk yarıdaki en fazla göze çarpan oyuncusu Bruma'da.

Menajeri tarafından sözleşme yenilemeyeceği yönetime iletilen Bruma için bir süredir Tottenham'la görüşmeler devam ediyordu. Görüşmelere son noktayı koymak ve Portekizli oyuncuyau Londra'ya götürmek için tanıdık bir isim devreye girdi.

Galatasaray'da forma giyen şu anda Tottenham'ın yönetim kademesinde görev yapan Brad Friedel. Friedel'in Başkan Daniel Levy'den aldığı yetkiyle İstanbul'a geleceği ve Tottenham'ın Bruma için belirlediği teklifi resmen ileteceği öğrenildi. Bruma'nın sözleşme yenilemeye yanaşmamasından sonra Portekizli oyuncunun satışına karar verilirken yapılan görüşmelerde şimdiye kadar en iyi teklifin Tottenham'dan geldiği bildirildi.

Bu arada Sky Sports, Tottenham'ın Dele Alli'yi Real Madrid'e 56 milyon Euro'ya satacağını gelecek parayla da Bruma'yı alacağını iddia etti.