Darüşşafaka Doğuş 97-75 Demir İnşaat Büyükçekmece

09 Ocak 2017 10:17

Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Ligi'nde 14. hafta maçında sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 97-75 mağlup etti. 40 dakika boyunca yüksek yüzdeli oynayan Daçka son 8 haftada 7'nci galibiyetini aldı.

Maça Darüşşafaka Doğuş Wanamaker, Bertans, Clyburn, Harangody ve Semih ilk 5'iyle çıktı; konuk Dİ Büyükçekmece'nin ilk 5'i ise Johnson, Eldridge, Hayes, Caloairo ve Stipanovic'ten oluştu. Daçka boyalı alan sayılarıyla ilk çeyreği 18-12 önde geçti. Ev sahibi ikinci çeyrekte Zizic ve Wanamaker'ın sayılarıyla farkı açmaya başladı. 15. dakikayı 33-22 önde geçen Daçka, Bertans ve Birkan'ın 3'lükleriyle farkı 17 sayıya (42-25) çıkardı ve ilk devreyi de 50-36 üstünlükle bitirdi. Daçka'da ilk yarıda Ante Zizic 14 sayı, 6 ribaunt ve 2 blokla oynadı.

DAÇKA TEMPOYU HİÇ DÜŞÜRMEDİ

İkinci yarıda da Daçka rakibinin skorda yaklaşmasına izin vermedi. Wilbekin'in üçlüklerine eşlik eden Harangody'nın smacıyla fark 20 sayıya (71-51) kadar çıktı. Çeyrek sonunda da Darüşşafaka Doğuş'un 71-54 üstünlüğü vardı. Son çeyrekte Dİ Büyükçekmece de 3'lüklerle ayakta kalmaya çalışsa da Daçka üst üste hızlı hücumlarla 34. dakikada Wanamaker'ın smacı ve üçlüğü sonrası farkı 22'ye kadar çıkardı: 89-67. Bu dakikadan sonra sonra skorer isimleri kenara alan Daçka temposunu düşürmedi ve maçı da 22 sayı farkla 97-75 kazandı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 21, Clyburn 3, Bertans 10, Harangody 15, Semih Erden, Wilbekin 13, Birkan Batuk 17, Zizic 16, Furkan Aldemir 2, Mehmet Yağmur

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 15, Eldridge 4, Hayes 20, Caloiaro 6, Stipanovic 18, Burak Can Yıldızlı 4, Tayfun Erülkü, Ramazan Tekin, Mutlu Akpınar 8

1. Periyot: 18-12

Devre: 50-36

3. Periyot: 71-54