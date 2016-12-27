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Darmstadt 98'in yeni teknik direktörü Frings

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Darmstadt 98, teknik direktörlük görevine Torsten Frings'i getirdi.


27 Aralık 2016 19:53


Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Darmstadt 98, teknik direktörlük görevine Torsten Frings'i getirdi.

Darmstadt 98 Kulübünden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Alman teknik adam Frings ile 2017-2018 sezonunun sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Almanya Milli Takımı'nda 78 kez forma giyen ve futbolculuk kariyerini 2013'te noktalayan Frings, önce Werder Bremen'in ikinci takımında, ardından da birinci takımında antrenörlük yapmıştı.

Darmstadt 98 Kulübü, üst üste alınan 6 mağlubiyetin ardından aralık ayının başında teknik direktör Norbert Meier'in görevine son vermişti.

Kaynak: A.A.

Etiket: Torsten Frings



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