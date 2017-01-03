03 Ocak 2017, Salı
> Diğer Sporlar > Dakar’da motorlar çalıştı

Dakar’da motorlar çalıştı

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde ilk gün 39 kilometrelik özel etapla sona erdi.


03 Ocak 2017 14:22


Otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah birinciliği elde ederken, motosiklet kategorisinde Xavier de Soultrait kariyerindeki ilk Dakar Rallisi etap birinciliğine ulaştı. Quad kategorisinde ilk sırayı Brezilyalı Marcelo Medeiros alırken, kamyon kategorisinde ise Martin Kolomy finişe en önde ulaştı.

Dakar Rallisi’nde ilk gün Paraguay’ın başkenti Asuncion’daki 39 kilometrelik özel etap 318 aracın katılımıyla tamamlandı. Güney Amerika kıtasının üst üste dokuzuncu kez ev sahipliği yaptığı rallinin ilk gününde otomobil kategorisinde Nasser Al-Attiyah birinciliği elde etti. Dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu Sebastian Loeb ise otomobil kategorisinde ilk günü altıncı sırada bitirdi. Motosiklet kategorisinde ise sürpriz bir isim zirveye çıktı. Xavier de Soultrait kariyerinin ilk birinciliğini alırken, quad kategorisinde Marccelo Medeiros birinci sırayı aldı. Kamyonda ise Martin Kolomy rakiplerini geride bırakarak, finiş çizgisine ilk sırada ulaştı.

İlk günü tamamlanan Dakar Rallisi’nde otomobil, motosiklet, kamyon ve quad olmak üzere dört ayrı kategorideki katılımcılar 9 bin kilometrenin üzerinde sürüş deneyimi yaşayacak.
Dakar Rallisi’nde zorluklar ilk günden yaşanmaya da başladı. Otomobil kategorisinde birinci etabı zaferle kapatan ve etap sonrası aracı alev alan Nasser Al-Attiyah, “İlk etabı kazanmak bizim için oldukça önemliydi. Fakat etabı bitirdikten sonra araçtan dumanlar çıktığını fark ettik. Araç kısa sürede alev aldı ama hemen müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdük. Otomobilde büyük bir hasar yok ama aracı çalıştırmaya korktuk çünkü daha büyük bir problem çıkabilirdi. Teknik ekibimiz çalışmalara başladı, yarın tekrar yolda olacağız” dedi.

Kaynak: İha



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

İlhan Cavcav: Bu işten ben vazgeçtim

İlhan Cavcav: Bu işten ben vazgeçtim

Fenerbahçe'nin bitmeyen sevdası

Fenerbahçe'nin bitmeyen sevdası

Palmeiras, Vitor Hugo için 10 milyon Euro istedi

Palmeiras, Vitor Hugo için 10 milyon Euro istedi

Kolbeinn Sigthorsson bilmecesi!

Kolbeinn Sigthorsson bilmecesi!


Şenol Güneş'ten Eto'o açıklaması
PFDK 'dan Chedjou'ya 3 maç ceza
Hamit Altıntop'la yollar ayrıldı!
Ryan Babel: Beşiktaş maçında yaptığım "8" işareti...
Süper Lig son yılların en büyük takasını bekliyor
Galatasaray, Salih Dursun'u KAP'a bildirdi!

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Beşiktaş'tan Martial bombası


EN ÇOK OKUNANLAR
'En doğrusunu Fenerbahçe yaptı' 'En doğrusunu Fenerbahçe yaptı' - Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta, Mehmet Ekici konusun...
Fenerbahçe'de son aday öne çıktı Fenerbahçe'de son aday öne çıktı - Fenerbahçe'de Mata, Oscar, Ben Arfa, Sosa gibi 10 numara ...
Galatasaray ve Trabzonspor arasında yılın takası Galatasaray ve Trabzonspor arasında yılın takası - Galatasaray, Trabzonspor'dan Muhammet Demir'i transfer et...
Galatasaray'a Junior Caiçara teklifi Galatasaray'a Junior Caiçara teklifi - Galatasaray'da yıllardır Eboue dışında Sabri Sarıoğlu'nu ...
Galatasaray, Güneş'in eski öğrencisi Bakambu'yu istedi! Galatasaray, Güneş'in eski öğrencisi Bakambu'yu istedi! - Radio Cadena Ser, Galatasaray'ın kiralık olarak Villarrea...
Galatasaray'da Bruma'nın alternatifleri Galatasaray'da Bruma'nın alternatifleri - Galatasaray'da Bruma'nın yerine düşünülen isimler arasına...
Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim - Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın koltuğu sallanıyor. Yerine ...
Oğuzhan'ın menajerinden 10 numara için Biseswar teklifi Oğuzhan'ın menajerinden 10 numara için Biseswar teklifi - Oğuzhan Özyakup'un menajeri 10 numara arayan Beşiktaş'a e...
Süper Lig son yılların en büyük takasını bekliyor Süper Lig son yılların en büyük takasını bekliyor - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe büyük t...
Beşiktaş'ta Titi sürprizi! Beşiktaş'ta Titi sürprizi! - Beşiktaş'a sezon başında sakat diye alınmayan Holger Bads...