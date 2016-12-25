25 Aralık 2016 19:22

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Çaykur Rizespor’un Osmanlıspor’u konuk ettiği maçta hakem Cüneyt Çakır’ın kararı karşılaşmaya damga vurdu. Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçında hakem Cüneyt Çakır, tartışma çıkartan bir karara imza attı. Çakır, ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde kaleci Karcemarskas’ın topa elle müdahale etmesi sonrasında beyaz noktayı işaret etti.

Bu karar sonrası Osmanlısporlu futbolcular tecrübeli hakemin üzerine yürürken Çakır, kararından dönmedi. Rizespor’un Jantscher’le kullandığı penaltı atışını kaleci Karcemarskas çıkartırken Osmanlısporlu futbolcular büyük bir sevinç yaşadı.