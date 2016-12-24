24 Aralık 2016, Cumartesi
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Crystal Palace'ta Allardyce dönemi

İngiltere Premier Lig temsilcisinde teknik direktörlük görevine Allardyce getirildi.


24 Aralık 2016 02:05


İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta teknik direktörlük görevine Sam Allardyce getirildi.

Londra kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Allardyce ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde Blackpool, Notts County, Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United ve Sunderland takımlarını çalıştıran "Büyük Sam" lakaplı Allardyce, son olarak İngiltere Milli Takımı'nda görev yaptı.

Allardyce, İngiltere Milli Takımı'nın başında sadece bir karşılaşmaya çıktı. Deneyimli teknik adam, bonservisi üçüncü şahıslarda olan futbolcuların transferinin yasal hale getirilmesine yardım etmeyi para karşılığında kabul ettiği toplantının görüntülerinin medyada yer almasının ardından, 67 gün sürdürdüğü görevinden istifa etmişti.

Crystal Palace, 20 takımın mücadele ettiği İngiltere Premier Lig'de geride kalan 17 haftada topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor.

Etiket: Crystal Palace, Sam Allardyce



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