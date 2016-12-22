Crystal Palace'da Alan Pardew dönemi sona erdi

22 Aralık 2016 18:55

Premier Lig'de oynadığı son 10 maçta 8 mağlubiyet alan ve küme düşme hattıyla arasında sadece 1 puan bulunan Crystal Palace, bugün resmi siteden yapılan açıklamayla menajer Alan Pardew'in görevine son verildiğini açıkladı.

Futbolculuk döneminde de formasını giydiği Crystal Palace'a 2014/15 sezonunun ortasında menajer olarak dönen Alan Pardew, geçtiğimiz sezon takımını FA Kupası'nda finale yükseltmiş ama kupayı Manchester United'a kaptırmıştı.

İngiliz basınında Pardew'den boşalan koltuğa Sam Allardyce veya Chris Coleman'ın getirileceği iddia ediliyor.