Çotanaklar 3 puanı kaptı

16 Ocak 2017 20:40

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Giresunspor sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u 2-1 yendi.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Abwo’nun sağ kanattan ortasında Özgür Can'ın vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

42. dakikada gelişen atakta Giresunspor ceza alanındaki karambolde İbrahima'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Ramazan Civelek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

66. dakikada Dodo topu Dimitriadis ile buluşturdu. Gaziantep BŞB defansını geçen bu oyuncu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, Hüsnü Emre Çelimli xxx, Kamil Çetin xxx

Giresunspor: Eser xxx, Dimitriadis xxx, Volkan xxx, Abwo xxx (Dilaver dk. 80 x), Berkan xxx, Recep x (Isaac x dk. 62 x), Özgür Can xxx (Cihan Can dk. 87 ?), Dodo xx, Onur xxx, Özgür xxx, Hüsamettin xx

Yedekler: Anıl, Çağrı, Rızvan, Igors

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Gaziantep BŞB: Adam xx, Uğur xx, Rıza xx, Gökhan xxx, Ramazan Kahya x (Ramazan Civelek dk. 29 x) Muhammet Reis xx, Kalu xx, Mehmet Erdem xx, İbrahima xx (Tevfik dk. 76 x), Keita x (Murat dk. 58 x), Adem xx

Yedekler: Necati, Muhammet Himmet, Mert Sinan, Erdal

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Özgür Can (dk. 28), Dimitriadis (dk. 67) (Giresunspor), Ramazan Civelek (dk. 42) (Gaziantep BŞB)

Sarı kartlar: Volkan, Özgür (Giresunspor), Gökhan, Murat (Gaziantep BŞB)