16 Ocak 2017, Pazartesi
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Çotanaklar 3 puanı kaptı

TFF 1. Lig’in 17. haftasında ''Çotanaklar'' olarak bilinen Giresunspor sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u 2-1 yendi.


16 Ocak 2017 20:40

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Giresunspor sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u 2-1 yendi.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Abwo’nun sağ kanattan ortasında Özgür Can'ın vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

42. dakikada gelişen atakta Giresunspor ceza alanındaki karambolde İbrahima'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Ramazan Civelek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

66. dakikada Dodo topu Dimitriadis ile buluşturdu. Gaziantep BŞB defansını geçen bu oyuncu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, Hüsnü Emre Çelimli xxx, Kamil Çetin xxx
Giresunspor: Eser xxx, Dimitriadis xxx, Volkan xxx, Abwo xxx (Dilaver dk. 80 x), Berkan xxx, Recep x (Isaac x dk. 62 x), Özgür Can xxx (Cihan Can dk. 87 ?), Dodo xx, Onur xxx, Özgür xxx, Hüsamettin xx
Yedekler: Anıl, Çağrı, Rızvan, Igors
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Gaziantep BŞB: Adam xx, Uğur xx, Rıza xx, Gökhan xxx, Ramazan Kahya x (Ramazan Civelek dk. 29 x) Muhammet Reis xx, Kalu xx, Mehmet Erdem xx, İbrahima xx (Tevfik dk. 76 x), Keita x (Murat dk. 58 x), Adem xx
Yedekler: Necati, Muhammet Himmet, Mert Sinan, Erdal
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Özgür Can (dk. 28), Dimitriadis (dk. 67) (Giresunspor), Ramazan Civelek (dk. 42) (Gaziantep BŞB)
Sarı kartlar: Volkan, Özgür (Giresunspor), Gökhan, Murat (Gaziantep BŞB)

Kaynak: İHA

Etiket: giresunspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor


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