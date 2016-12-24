24 Aralık 2016 01:54

Caner'in sezonu kapatması, Adriano'nun mevkisinde yalnız kalması, Tosic'in de stoper olarak kullanılması Beşiktaş'ı alternatif sol bek arayışlarına itti. Beşiktaş'ta sol bek transferi öncelik değil ama şartlar oluşursa bir isim alınması da planlanıyor. Bu şartların konuşulduğu ortamda daha önce Trabzonspor forması giyen Kevin Constant menajeri tarafından bir kez daha siyah-beyazlılara önerildi.

İstanbul'da oynamak istiyor!

Constant'ın Trabzon'a gelmesine aracı olan menajer Ceylan Çalışkan'ın Constant'ın Türkiye'ye dönmek istediğini Beşiktaşlı yöneticilerle paylaştı. İstanbul'da oynamak istediği belirtilen Constant'ın adı uzun süre geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı. Hatta sarı-kırmızılılara 'beni alın' mesajı göndermişti.