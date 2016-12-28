Colin Kazım'ın yeni takımı belli oldu

28 Aralık 2016 12:28

Brezilya basını, Coritiba forması giyen Colin Kazım'ın Corinthians ile anlaştığını ve sağlık kontrolünden geçeceğini yazdı. Coritiba ile Corinthians arasındaki müzakerenin sürdüğü, 30 yaşındaki milli futbolcunun transferinin yakın olduğu ileri sürüldü.

Coritiba cephesi ise, herhangi bir anlaşmanın olmadığını ve teklif bile almadıklarını dile getirirken, Brezilya basınında transfer görüşmelerinin gizli yürütülmesi istendiği yazıldı.

2 YILLIK ANLAŞMA YAPILACAK

Coritiba ile 25 maça çıkıp, 3 gol atan Colin Kazım ile Corinthians'ın 2 yıllık sözleşmenin altına imza atılacağı kaydedildi.

Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray, Bursaspor kulüplerinde oynayan Kazım, son olarak Avrupa'da Feyenoord ve Celtic ekiplerinde oynadı.