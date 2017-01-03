03 Ocak 2017, Salı
> Dünyadan Futbol > Cleber Brezilya’ya geri döndü

Cleber Brezilya’ya geri döndü

Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburg’un Brezilyalı defans oyuncusu Cleber, yeniden ülkesine döndü.


03 Ocak 2017 13:45


26 yaşındaki savunmacının Santos ile her konuda anlaşma sağladığı ve Brezilya ekibinin bu transfer için Hamburg’a 2.5 milyon Euro sözleşme fesih bedeli vereceği belirtildi.

Kariyerine Paulista’da başlayan Cleber, Itumbiara, Catanduvense, Ponte Preta ve Corintians’ta oynadıktan sonra Hamburg ile sözleşme imzalamıştı. 2014-2016 yılları arasında Alman ekibinde görev alan Cleber Janderson Pereira Reis, artık Santos’un başarısı için ter dökecek.

Hamburg’da 40 maçta 2 gole imza atan Cleber Reis’in 4 yıllık bir anlaşmaya imza attığı bildirildi. Santos, hatırlanacağı gibi 2016 sezonunda 71 puanla Palmeiras’ın ardından 2. sırada yer almıştı.

Öte yandan Hamburg, Boşnak defans oyuncusu Emir Spahic ile de yollarını ayırdı. Bundesliga'da küme düşmeyen tek takım olan ve bu sezon sıkıntılı bir dönem geçiren Hamburg'un transfer çalışmalarına hız vereceği ve bu doğrultuda çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Etiket: Cleber, Brezilya



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

İlhan Cavcav: Bu işten ben vazgeçtim

İlhan Cavcav: Bu işten ben vazgeçtim

Fenerbahçe'nin bitmeyen sevdası

Fenerbahçe'nin bitmeyen sevdası

Palmeiras, Vitor Hugo için 10 milyon Euro istedi

Palmeiras, Vitor Hugo için 10 milyon Euro istedi

Kolbeinn Sigthorsson bilmecesi!

Kolbeinn Sigthorsson bilmecesi!


Şenol Güneş'ten Eto'o açıklaması
PFDK 'dan Chedjou'ya 3 maç ceza
Hamit Altıntop'la yollar ayrıldı!
Ryan Babel: Beşiktaş maçında yaptığım "8" işareti...
Süper Lig son yılların en büyük takasını bekliyor
Galatasaray, Salih Dursun'u KAP'a bildirdi!

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Beşiktaş'tan Martial bombası


EN ÇOK OKUNANLAR
'En doğrusunu Fenerbahçe yaptı' 'En doğrusunu Fenerbahçe yaptı' - Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta, Mehmet Ekici konusun...
Fenerbahçe'de son aday öne çıktı Fenerbahçe'de son aday öne çıktı - Fenerbahçe'de Mata, Oscar, Ben Arfa, Sosa gibi 10 numara ...
Galatasaray ve Trabzonspor arasında yılın takası Galatasaray ve Trabzonspor arasında yılın takası - Galatasaray, Trabzonspor'dan Muhammet Demir'i transfer et...
Galatasaray'a Junior Caiçara teklifi Galatasaray'a Junior Caiçara teklifi - Galatasaray'da yıllardır Eboue dışında Sabri Sarıoğlu'nu ...
Galatasaray, Güneş'in eski öğrencisi Bakambu'yu istedi! Galatasaray, Güneş'in eski öğrencisi Bakambu'yu istedi! - Radio Cadena Ser, Galatasaray'ın kiralık olarak Villarrea...
Galatasaray'da Bruma'nın alternatifleri Galatasaray'da Bruma'nın alternatifleri - Galatasaray'da Bruma'nın yerine düşünülen isimler arasına...
Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim - Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın koltuğu sallanıyor. Yerine ...
Oğuzhan'ın menajerinden 10 numara için Biseswar teklifi Oğuzhan'ın menajerinden 10 numara için Biseswar teklifi - Oğuzhan Özyakup'un menajeri 10 numara arayan Beşiktaş'a e...
Süper Lig son yılların en büyük takasını bekliyor Süper Lig son yılların en büyük takasını bekliyor - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe büyük t...
Beşiktaş'ta Titi sürprizi! Beşiktaş'ta Titi sürprizi! - Beşiktaş'a sezon başında sakat diye alınmayan Holger Bads...