Cleber Brezilya’ya geri döndü

03 Ocak 2017 13:45

26 yaşındaki savunmacının Santos ile her konuda anlaşma sağladığı ve Brezilya ekibinin bu transfer için Hamburg’a 2.5 milyon Euro sözleşme fesih bedeli vereceği belirtildi.

Kariyerine Paulista’da başlayan Cleber, Itumbiara, Catanduvense, Ponte Preta ve Corintians’ta oynadıktan sonra Hamburg ile sözleşme imzalamıştı. 2014-2016 yılları arasında Alman ekibinde görev alan Cleber Janderson Pereira Reis, artık Santos’un başarısı için ter dökecek.

Hamburg’da 40 maçta 2 gole imza atan Cleber Reis’in 4 yıllık bir anlaşmaya imza attığı bildirildi. Santos, hatırlanacağı gibi 2016 sezonunda 71 puanla Palmeiras’ın ardından 2. sırada yer almıştı.

Öte yandan Hamburg, Boşnak defans oyuncusu Emir Spahic ile de yollarını ayırdı. Bundesliga'da küme düşmeyen tek takım olan ve bu sezon sıkıntılı bir dönem geçiren Hamburg'un transfer çalışmalarına hız vereceği ve bu doğrultuda çalışmalarının sürdüğü belirtildi.