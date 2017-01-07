Çinliler'den Sneijder'e 3 yıl için 25 milyon Euro

07 Ocak 2017 01:23

Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, Çin'den iki teklif aldıklarını açıklamıştı... Çin'den ise teklifle ilgili ilk açıklama geldi. Sina Sports, Galatasaray'da 5 milyon euro kazandığını yazdığı Hollandalı oyuncuya Pekin Gouan'ın 3 yıl için 25 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Sneijder'in menajerine ilk teklifin Aralık ayında yapıldığı, Çin ekibinin Sneijder'i ikna etmesi durumunda 7.5 milyon euro'yu Galatasaray'ın hesabına yatırıp Hollandalı oyuncuyu Pekin'e götüreceğini yazdı.

Galatasaray transfer sıcak bakıyor

Bu gelişme üzerine Çin’de iyi bir pazarı olduğu düşünülen 32 yaşındaki futbolcunun ayrılma olasılığı ele alınmaya başlandı. Galatasaray’dan maç başı ve imza paralarıyla beraber senelik 5 milyon euro kazanan Sneijder’in transferinden 7.5 milyon euroluk meblağ hesaba yattığı takdirde sorun çıkarmayacağı gelen bilgiler arasında.