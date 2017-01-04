04 Ocak 2017, Çarşamba
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Çinliler, Podolski için Galatasaray'a Burak'ı teklif etti

Galatasaray'ın milyon Euro'lar beklediği Podolski transferinde Burak Yılmaz sürprizi yaşandı.


04 Ocak 2017 00:46


Galatasaray'da Levent Nazifoğlu'nun, Lukas Podolski için Çin'den teklif olduğunu açıklamasının üzerinden günler geçti... fakat herhangi bir gelişme yaşanmadı!

Podolski, Çin'den kimsenin kendisiyle temas kurmadığını duyurdu. Guangzhou ve Shangai takımları da Podolski ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Tüm bu gelişmelerin ışığında Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Pekin Gouan'ın Alman oyuncuya bir ilgisinin olduğu iddia edildi. Fakat kadrosunda sadece 3 yabancı futbolcu barındırabilen Çin ekibinin Galatasaray'ın kapısını Burak Yılmaz takası ile çaldığı iddia edildi.

Çinlilerin Galatasaray'a, Podolski için Burak Yılmaz'ı teklif ettikleri bildirildi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: podolski, burak yılmaz, galatasaray



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