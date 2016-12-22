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Çinliler Moussa Sow için çıldırdı

Fenerbahçe'de eski günlerini hatırlatan Moussa Sow kıymete bindi. Çinliler, Al Ain'in kapısını Moussa Sow için çaldı...


22 Aralık 2016 00:14


Attığı gollerle yıldızı her hafta biraz daha parlayan Moussa Sow'a Çin'den 10-12 milyon Euro'luk teklifler geldiği bildirildi.

Sene News, Moussa Sow'un bonservisini elinde bulunduran Al Ain'in satışa sıcak baktığını yazdı.

Senegal'in en popüler haber kanalı, Fenerbahçe'nin ise hiçbir şartta sezon bitmeden Moussa Sow'un gidişine izin vermek istemediğini gündeme getirdi.

CNN, Moussa Sow'u aday gösterdi

Bu arada uluslararası haber kanalı CNN International’ın spor bölümü Moussa Sow’un golünü '2016'ın en iyi golü' anketinde aday gösterdi.

CNN Football sitesinin sosyal medya hesaplarında Senegalli yıldızın Manchester United’a attığı röveşata golü aday olarak çıkarıldı.

4 futbolcu ile beraber aday olan Sow için 5 günlük bir süre konuldu. Dün başlayan anket sürecinde Sow dışında Las Palmas’tan Kevin Prince Boateng, Ittihad’dan Ziyad Al-Sahafi ve Penang’dan Faiz Subri yer alıyor.

Fenerbahçe'de Sow'un alternatifi Henry Onyekuru

Fenerbahçe, Moussa Sow'u bırakmak istemiyor. Ancak Çin'den gelen teklif sonrasında Al Ain, Sow'u satmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe'de bu yüzden alternatif isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin Moussa Sow'un yerine düşündüğü isim ise Henry Onyekuru...

Geçtiğimiz günlerde African Football'a konuşan Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru, ''Fenerbahçe, Leipzig, Hoffenheim ve CSKA'dan teklifler aldım. Ama ben şu an için Eupen'e konsantre olmuş durumdayım. Ben ancak sezon sonunda takımdan ayrılabilirim. Benim içinde onlar için iyi bir teklif gelirse sezon sonunda düşünürüm'' açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Sene News - Fotospor

Etiket: moussa sow, fenerbahçe



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